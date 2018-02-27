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Город (Москва и область)     27.02.2018 12:12

Подмосковные власти передают участки для строительства полигона и комплекса ТБО в Сергиево-Посадском районе

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Теги:  Московская область  ТБО  полигон  Сергиево-Посадский  Сахарово  Шеметовское 

27 февраля /Mossovetinfo.ru/. Правительство Московской области начало процедуру передачи земельных участков, находящихся в районе деревни Сахарово в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области, для реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса и полигона.

Передаются два участка в районе деревни Сахарово, сельское поселение Шеметовское: «с кадастровым номером 50:05:0020329:3 площадью 266146 кв.м.» и «с кадастровым номером 50:05:0020331:1 площадью 297767 кв.м.».

Ожидается, что объём финансирования проекта составит 2 миллиарда 445 миллионов рублей.

Земельные участки будут предоставлены без проведения торгов в соответствии с Распоряжением Правительства Московской области от 22.02.2018 № 100-РП "О целесообразности заключения соглашения между Правительством Московской области и Обществом с ограниченной ответственностью "Сергиево-Посадский МПК" об обеспечении реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса и полигона на земельных участках, предоставляемых в аренду Обществу с ограниченной ответственностью "Сергиево-Посадский МПК" без проведения торгов".

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Карта места

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Теги: 
Московская область  ТБО  полигон  Сергиево-Посадский  Сахарово  Шеметовское 

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