26 января. Mossovetinfo.ru – В 2019 году в рамках программы «Мой район» в Москве было благоустроено более 2,5 тысячи дворов и более 200 общественных пространств, а также более 380 территорий школ и детских садов.



Места, в которых должно было пройти благоустройство, выбирали сами москвичи в рамках проекта «Активный гражданин». В голосованиях приняли участие более 200 тысяч человек



В рамках благоустройства в различных районах города было установлено более 75 тысяч лавочек, фонарей, клумб, велопарковок, в парках и скверах организовано более 300 детских площадок, кроме того, в районе 17 медучреждений было оборудовано более удобное парковочное пространство.



Подробнее о результатах программы «Мой район» в 2019 году можно узнать на mos.ru..