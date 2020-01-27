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Город (Москва и область)     27.01.2020 08:27

Подведены итоги программы «Мой район» в 2019 году

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Теги:  Мой район  благоустройство 

26 января. Mossovetinfo.ru – В 2019 году в рамках программы «Мой район» в Москве было благоустроено более 2,5 тысячи дворов и более 200 общественных пространств, а также более 380 территорий школ и детских садов.

Места, в которых должно было пройти благоустройство, выбирали сами москвичи в рамках проекта «Активный гражданин». В голосованиях приняли участие более 200 тысяч человек

В рамках благоустройства в различных районах города было установлено более 75 тысяч лавочек, фонарей, клумб, велопарковок, в парках и скверах организовано более 300 детских площадок, кроме того, в районе 17 медучреждений было оборудовано более удобное парковочное пространство.

Подробнее о результатах программы «Мой район» в 2019 году можно узнать на mos.ru..


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Карта места

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Теги: 
Мой район  благоустройство 

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