11 сентября. Mossovetinfo.ru - С 12 сентября 2020 года до 25 января 2021 года поезда, следующие по Замоскворецкой линии метро из центра, не будут останавливаться на станции «Каширская», сообщает пресс-служба метрополитена.
Это необходимо в связи с работами по интеграции станции «Каширская» в БКЛ. Станция станет кросс-платформенной пересадкой между Замоскворецкой и Большой кольцевой линиями метро.
Также в связи с работами будут закрыты выходы со станции № 1 и 2. Для входа и выхода на станцию можно будет пользоваться выходами № 3 и 4.
Для того, чтобы попасть на станцию «Каширская» двигаясь из центра, необходимо будет доехать до станции «Кантемировская» и пересесть на поезд, следующий в обратную сторону. Чтобы с «Каширской» доехать на юг, необходимо будет доехать до станции «Коломенская» и пересесть на поезд, следующий из центра.
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