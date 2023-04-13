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Город (Москва и область)     18.04.2023 08:36

Поезда на БКЛ московского метро ходят с увеличенными интервалами

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Теги:  метро  БКЛ  график  сбой 

18 апреля. Mossovetinfo - Технический сбой произошел в утренний час пик на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы, сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Большой кольцевой линии (11) временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке для проверки состава", - говорится в сообщении.

ОБНОВЛЕНО: Движение поездов на Большой кольцевой линии Московского метрополитена вводится в график после сбоя, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

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Карта места

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Теги: 
метро  БКЛ  график  сбой 

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