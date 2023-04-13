Поезда на БКЛ московского метро ходят с увеличенными интервалами

18 апреля. Mossovetinfo - Технический сбой произошел в утренний час пик на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы, сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.



"На Большой кольцевой линии (11) временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке для проверки состава", - говорится в сообщении.



ОБНОВЛЕНО: Движение поездов на Большой кольцевой линии Московского метрополитена вводится в график после сбоя, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.