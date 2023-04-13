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18.04.2023, 08:36
Поезда на БКЛ московского метро ходят с увеличенными интервалами
18 апреля. Mossovetinfo - Технический сбой произошел в утренний час пик на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы,...
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Город (Москва и область)
16.04.2023, 09:20
Фестиваль «Пасхальный дар» проходит в Москве в восьмой раз - Программа
16 апреля, Mossovetinfo.ru - Фестиваль «Пасхальный дар» проходит в Москве в восьмой раз. До 23 апреля различные меропри...
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Город (Москва и область)
13.04.2023, 08:53
Легендарный универмаг "Елисеевский" может стать фудхоллом
13 апреля. Mossovetinfo.ru - Один из старейших универмагов Москвы — «Елисеевский» на Тверской улице может выкупить Real...