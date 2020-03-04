4 марта. Mossovetinfo.ru – Поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании в понедельник, 9 марта, будут ходить по расписанию выходного дня, сообщается на официальном сайте МТППК.
Это связано с тем, что 9 марта является выходным днем. На участке Москва-Тверь 9 марта по расписанию выходного дня будут ходить ка пригородные электрички, так и скоростные поезда «Ласточка».
В тоже время на участке Тверь – Бологое (Торжок) и на отдалённых участках Тверской, Новгородской, Псковской и Ярославской областей поезда буду следовать согласно расписанию понедельника.
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