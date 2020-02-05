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Город (Москва и область)     05.02.2020 11:33

Погодные модули установят на 18 станциях МЦД

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Теги:  МЦД  инфраструктура  погодные модули 

5 февраля. Mossovetinfo.ru – В рамках работ по улучшению инфраструктуры на станциях МЦД, на 18 станциях будут установлены погодные модули, под которыми пассажиры смогут укрыться от дождя и снега, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Всего будет установлено 172 модуля, которые представляют из себя высокопрочный каркас, облицованный панелями из нержавеющей стали. Конструкции будут оформлены в фирменных цветах МЦД – ярко-розовый и желто-оранжевый. 85 модулей уже находятся в процессе обшивки, еще 87 начнут монтировать в ближайшее время.

Погодные модули будут установлены на станциях Лианозово, Бескудниково, Дегунино, Савеловская, Беговая, Тестовская, Щербинка, Красный Строитель, Покровское, Москворечье, Перерва, Депо, Калитники, Каланчевская, Рижская, Дмитровская, Гражданская и Красный Балтиец.

Помимо погодных модулей, настанциях МЦД продолжат установку объектов навигации: указателей, информационных стикеров, стендов и знаков безопасности.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  инфраструктура  погодные модули 

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