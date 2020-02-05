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Город (Москва и область)
05.02.2020, 11:33
Погодные модули установят на 18 станциях МЦД
5 февраля. Mossovetinfo.ru – В рамках работ по улучшению инфраструктуры на станциях МЦД, на 18 станциях будут установлены погодные модули, под которыми пассажиры смогут укрыться от дождя и снега, с...
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Город (Москва и область)
05.02.2020, 11:02
Перевозчиков Подмосковья обяжут информировать пассажиров о возможности бесплатного проезда
5 февраля. Mossovetinfo.ru – Мособлдума готовит законопроект согласно которому, первозчики работающие в Московской области, обязаны будут информировать пассажиров о возможности бесплатного проезда ...
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Город (Москва и область)
05.02.2020, 10:33
Дом на 216 квартир построят по реновации в районе Люблино
5 февраля. Mossovetinfo.ru – Москомэкспертиза согласовала проект строительства жилого дома по программе реновации жилья в районе Люблино, сообщает пресс-служба ведомства. Двухсекционный жилой...