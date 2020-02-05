5 февраля. Mossovetinfo.ru – В рамках работ по улучшению инфраструктуры на станциях МЦД, на 18 станциях будут установлены погодные модули, под которыми пассажиры смогут укрыться от дождя и снега, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.



Всего будет установлено 172 модуля, которые представляют из себя высокопрочный каркас, облицованный панелями из нержавеющей стали. Конструкции будут оформлены в фирменных цветах МЦД – ярко-розовый и желто-оранжевый. 85 модулей уже находятся в процессе обшивки, еще 87 начнут монтировать в ближайшее время.



Погодные модули будут установлены на станциях Лианозово, Бескудниково, Дегунино, Савеловская, Беговая, Тестовская, Щербинка, Красный Строитель, Покровское, Москворечье, Перерва, Депо, Калитники, Каланчевская, Рижская, Дмитровская, Гражданская и Красный Балтиец.



Помимо погодных модулей, настанциях МЦД продолжат установку объектов навигации: указателей, информационных стикеров, стендов и знаков безопасности.