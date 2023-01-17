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Город (Москва и область)     17.01.2023 15:09

Похолодание до минус 13 градусов ожидает москвичей с 23 января 2023 года - Росгидромет

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Теги:  погода  Москва  регион  морозы  похолодание 

17 января, Mossovetinfo.ru - В начале следующей недели, с 23 января 2023 года, температура воздуха в Москве понизится до минус 13 градусов, сообщил журнавлистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Более сильных морозов пока не прогнозируется.

"Со следующей недели температура начнет постепенно понижаться. Уже с понедельника температура перевалит через 0, ночью будет около минус 5-9 градусов, дневные температуры также будут отрицательные, во вторник прогнозируется уже минус 8-13 градусов", - сообщил научный руководитель Гидрометцентра.

"Пока до середины следующей недели сильных морозов не ожидается, но понижение до минус 15 градусов вероятно. Чтобы ударили сильные и резкие морозы, должно быть изменение циркуляции, но пока о нем говорить рановато», - сказал Вильфанд. Он также отметил, что надежно можно говорить о прогнозе на семь суток, далее - уже вероятностный прогноз.

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Теги: 
погода  Москва  регион  морозы  похолодание 

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