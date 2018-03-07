Полигон коммунальных отходов «Ярдово» накроют дополнительным слоем грунта

7 марта. Mossovetinfo.ru - Полигон твердых коммунальных отходов «Ярдово», который расположен в Волоколамском районе Подмосковья, накроют дополнительным слоем грунта. Об этом сообщает министерство экологии и природопользования Московской области.



Кроме того, будет организована постоянная система контроля качества воздуха. Также уже приглашены проектировщики, которые представят предложения по рекультивации первой карты и дегазации всего полигона.



Последнее время от жителей стали поступать жалобы на неприятных запах в районе расположения полигона. Руководитель Минэкологии Подмосковьчя Александр Коган выразил мнение что, неприятный запах мог появиться в связи с залповым выбросом свалочного газа из-за недостаточной пересыпки полигона и работы техники, нарушившей защитный слой.

