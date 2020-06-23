23 июня. Mossovetinfo.ru – Поликлиники Московской области с 25 июня возобновят работу в полном объеме, сообщила журналистам министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.



Восстановление работы поликлиник началось в Подмосковье с 8 июня. Постепенно возвращаются к работе узкие специалисты, терапевты и педиатры. Поликлиники будут работать по новому стандарту, который позволит снизить посещаемость поликлиник и избежать скопления людей. В частности, будет увеличен интервал между приемом пациентов.



В дальнейшем областной минздрав планирует сократить количество стационаров для больных коронавирусом и возвращать стационары к обычной работе. Эта работа будет продолжаться до середины июля. Стригункова отметила, что ведется работа по восстановлению плановой хирургической помощи, травматологической и иных медицинских направлений.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 25 июня в регионе возобновляют работу торговые центры, а с 1 июня в области отменяют все введенные из-за коронавируса ограничения, кроме масочного режима.