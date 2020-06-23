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Город (Москва и область)     23.06.2020 17:11

Поликлиники в Подмосковье начнут работу в полном объеме с 25 июня

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Теги:  Московская область  поликлиники  возобновление работы  снятие ограничений 

23 июня. Mossovetinfo.ru – Поликлиники Московской области с 25 июня возобновят работу в полном объеме, сообщила журналистам министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Восстановление работы поликлиник началось в Подмосковье с 8 июня. Постепенно возвращаются к работе узкие специалисты, терапевты и педиатры. Поликлиники будут работать по новому стандарту, который позволит снизить посещаемость поликлиник и избежать скопления людей. В частности, будет увеличен интервал между приемом пациентов.

В дальнейшем областной минздрав планирует сократить количество стационаров для больных коронавирусом и возвращать стационары к обычной работе. Эта работа будет продолжаться до середины июля. Стригункова отметила, что ведется работа по восстановлению плановой хирургической помощи, травматологической и иных медицинских направлений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 25 июня в регионе возобновляют работу торговые центры, а с 1 июня в области отменяют все введенные из-за коронавируса ограничения, кроме масочного режима.


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Теги: 
Московская область  поликлиники  возобновление работы  снятие ограничений 

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