26 марта. Mossovetinfo.ru – Возможность оформить полис ОМС в режиме онлайн появилась на портале mos.ru. Раньше для этого требовалось личное присутствие.



Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо быть старше 18 лет и иметь подтвержденную запись на mos.ru или на федеральном портале государственных услуг.



Документ будет готов в течение 30 дней. В этот период получить медицинские услуги можно будет по временному электронному документу.