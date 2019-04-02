2 апреля. Mossovetinfo.ru – В феврале и марте московские контролеры при поддержке полиции оштрафовали более 55 тысяч безбилетников, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.
По словам Ликсутова, полицейские стали помогать контролерам на самых проблемных маршрутах, там, где больше всего безбилетников. В присутствии полиции нарушители ведут себя более сдержано, не вступают в перепалки с контролерами и не проявляют по отношению к ним агрессии. Это помогает контролерам чувствовать себя более защищенно.
В результате совместных рейдов полиции и контролеров, пассажиры более ответственно относятся к оплате проезда.
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