Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     02.04.2019 08:13

В феврале и марте 2019 года в Москве оштрафовали более 55 тысяч безбилетников

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  полиция  контролерры  общественный транспорт  оплата проезда 

2 апреля. Mossovetinfo.ru – В феврале и марте московские контролеры при поддержке полиции оштрафовали более 55 тысяч безбилетников, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.

По словам Ликсутова, полицейские стали помогать контролерам на самых проблемных маршрутах, там, где больше всего безбилетников. В присутствии полиции нарушители ведут себя более сдержано, не вступают в перепалки с контролерами и не проявляют по отношению к ним агрессии. Это помогает контролерам чувствовать себя более защищенно.

В результате совместных рейдов полиции и контролеров, пассажиры более ответственно относятся к оплате проезда.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
полиция  контролерры  общественный транспорт  оплата проезда 

Возврат к списку

Лента новостей

08:58 Город (Москва и область) В Москве появится центр занятости для людей старше 55 лет

08:43 В мире Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до 600 млн долларов

08:33 В России Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

08:13 Город (Москва и область) В феврале и марте 2019 года в Москве оштрафовали более 55 тысяч безбилетников

07:16 Общество Какая погода будет в Москве 2 апреля

Актуальные материалы

21:44 Город (Москва и область) Собянин рассказал о льготах для москвичей старшего возраста

11:16 Общество «Открытая Россия» приняла решение о ликвидации движения

11:01 В мире В Украине проходит голосование на президентских выборах

15:51 Город (Москва и область) Схема движения изменится с 6 по 11 апреля в районе закрытых станций фиолетовой ветки метро

09:45 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» закрылась на реконструкцию

09:31 Город (Москва и область) Участок красной ветки метро закрыт до 6 апреля в связи со строительством БКЛ

07:49 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в апреле

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru