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Город     27.12.2017 11:50

Полиция опровергает информацию о захвате заложников на фабрике «Меньшевик»

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Теги:  стрельба  полиция  захват заложников  опровержение 

27 декабря. Mossovetinfo.ru – Полиция предпринимает все меры к задержанию мужчины, подозреваемого в стрельбе на территории кондитерской фабрики «Меньшевик», сообщает пресс-служба московского управления МВД.

При этом в полиции опровергли ранее появившееся сообщение о том, что устроивший стрельбу мужчина захватил заложников.

Ранее стало известно, что в здании фабрики «Меньшевик» произошла стрельба в результате которой погиб один человек. По имеющейся информации, стрельба произошла из-за спора между хозяйствующими субъектами.


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Теги: 
стрельба  полиция  захват заложников  опровержение 

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