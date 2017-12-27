27 декабря. Mossovetinfo.ru – Полиция предпринимает все меры к задержанию мужчины, подозреваемого в стрельбе на территории кондитерской фабрики «Меньшевик», сообщает пресс-служба московского управления МВД.



При этом в полиции опровергли ранее появившееся сообщение о том, что устроивший стрельбу мужчина захватил заложников.



Ранее стало известно, что в здании фабрики «Меньшевик» произошла стрельба в результате которой погиб один человек. По имеющейся информации, стрельба произошла из-за спора между хозяйствующими субъектами.