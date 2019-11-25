25 ноября. Mossovetinfo.ru – Полковник полиции Юрий Алексеевич Дроганов назначен начальником управления ГИБДД по городу Москве, сообщается на официальном сайте столичного главка МВД.



Дроганов назначен на должность начальника управления указом президента России Владимира Путина. Ранее Дроганов занимал должность исполняющего обязанности начальника московского управления ГИБДД, до этого работал заместителем начальника управления.



Дроганов пришел на службу в органы внутренних дел в 1983 году. В период службы окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики; Московский государственный индустриальный университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. С 1996 года занимал различные руководящие должности в системе московского главка МВД.