24 августа. Mossovetinfo.ru – Некоторые улицы перекроют в центре Москвы утром в воскресенье, 26 августа, в связи с проведением полумарафона «Лужники».
С 7:00 до 13:30 нельзя будет проехать по улице Лужники, Лужнецкой и Фрунзенской набережным, Крымскому мосту, Пречистенской набережной, улице Ленивке и Большому Москворецкому мосту.
Также будут перекрыты Москворецкая набережная, Болотная улица и Раушская набережная, Большой Устьинский и Шлюзовый мосты.
Кроме того, для транспорта закроют Космодамианскую и Дербеневскую набережные, Фалеевский переулок, Софийская и Кремлевская набережные, а также площадь Васильевский Спуск.
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