Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     24.08.2018 18:10

Полумарафон в Москве 26 августа: какие улицы перекроют

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  полумарафон  спорт  перекрытия 

24 августа. Mossovetinfo.ru – Некоторые улицы перекроют в центре Москвы утром в воскресенье, 26 августа, в связи с проведением полумарафона «Лужники».

С 7:00 до 13:30 нельзя будет проехать по улице Лужники, Лужнецкой и Фрунзенской набережным, Крымскому мосту, Пречистенской набережной, улице Ленивке и Большому Москворецкому мосту.

Также будут перекрыты Москворецкая набережная, Болотная улица и Раушская набережная, Большой Устьинский и Шлюзовый мосты.

Кроме того, для транспорта закроют Космодамианскую и Дербеневскую набережные, Фалеевский переулок, Софийская и Кремлевская набережные, а также площадь Васильевский Спуск.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
полумарафон  спорт  перекрытия 

Возврат к списку

Лента новостей

18:10 Город (Москва и область) Полумарафон в Москве 26 августа: какие улицы перекроют

16:59 Город (Москва и область) В Москве 26 августа пройдет полумарафон «Лужники»

16:15 Происшествия СК: «Правый сектор» планировал убийство 50 россиян

14:55 Город (Москва и область) Как будут ходить бесплатные автобусы во время закрытия участка желтой ветки метро

14:30 Город (Москва и область) Сервис по вызову дворников разрабатывают в Москве

Актуальные материалы

07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города

07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов

07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн

18:54 Город (Москва и область) Журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест мира

16:29 Город (Москва и область) Бесплатные автобусы запустят 25 августа на время закрытия участка желтой ветки метро

15:33 Город (Москва и область) Собянин обсудил с экспертами транспортные вопросы

15:11 Город (Москва и область) Более 3,5 тысячи обращений по вопросам реновации поступило от москвичей с начала года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru