21 октября. Mossovetinfo.ru – Понедельник, 21 октября стал самым теплым днем в Москве за последние 70 лет, сообщает портал «Метеоновости».
В 14:00 на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура воздуха +17,5 градуса. Так высоко температура 21 октября не поднималась в Москве 70 лет.
По прогнозам синоптиков, температура в понедельник может перекрыть и абсолютный рекорд для 21 октября, который был зафиксирован в 1896 году, когда воздух в Москве прогрелся до +18,1 градуса.
15:36 Происшествия Обнаружено тело депутата законодательного собрания Раменского района Подмосковья похищенной в 2012 году
15:02 Город (Москва и область) Понедельник, 21 октября стал самым теплым днем за последние 70 лет
14:07 Другое Составлен топ-5 кроссоверов для зимнего периода в России
13:10 Город (Москва и область) Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 21 октября из-за тумана
12:53 Город (Москва и область) Около 2 тысяч тепловых завес установят в поездах «Иволга» на МЦД
12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию
07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД
09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму
12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики
11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года