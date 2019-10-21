21 октября. Mossovetinfo.ru – Понедельник, 21 октября стал самым теплым днем в Москве за последние 70 лет, сообщает портал «Метеоновости».



В 14:00 на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура воздуха +17,5 градуса. Так высоко температура 21 октября не поднималась в Москве 70 лет.



По прогнозам синоптиков, температура в понедельник может перекрыть и абсолютный рекорд для 21 октября, который был зафиксирован в 1896 году, когда воздух в Москве прогрелся до +18,1 градуса.