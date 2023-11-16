 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     20.11.2023 09:49

Портал «Музейная Москва онлайн» объединил почти 120 тыс. экспонатов - Сергунина

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Музейная Москва онлайн  Музейная Москва  музеи  Москва  выставка  Сергунина 

20 ноября — Mossovetinfo.ru — С начала года коллекцию портала «Музейная Москва онлайн» посетили 1,4 млн раз, а сама коллекция достигла почти 120 тыс. экспонатов ее, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину.

«В этом году проекту исполнилось пять лет. Онлайн-каталог постоянно пополняется: недавно были добавлены экспонаты из фондов Государственного Дарвиновского музея и музея Тропинина. И хотя выставочные пространства Москвы не испытывают недостатка в гостях, цифровая площадка тоже очень популярна: с начала года ее посетили 1,4 млн раз», – сообщила Сергунина.

В коллекцию портала входят фотографии произведений искусства и артефактов разных эпох из фондов 35 крупных столичных музеев и галерей. Продукт "Коллекции онлайн" позволяет просматривать экспонаты музеев, искать их по целому ряду критериев, отбирать заинтересовавшие пользователя экспонаты в собственные тематические альбомы, заказывать изображения высокого разрешения и оставлять комментарии.

Каждый предмет сопровождает подробное описание: где хранится, каким временем датирован, кто автор, каков его размер и так далее.

Проект реализуется столичными департаментами культуры и информационных технологий.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Музейная Москва онлайн  Музейная Москва  музеи  Москва  выставка  Сергунина 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:49 Город (Москва и область) Портал «Музейная Москва онлайн» объединил почти 120 тыс. экспонатов - Сергунина

09:34 Происшествия В городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву - Собянин

11:18 Происшествия "Попытка атаки беспилотника на Москву" пресечена в Подмосковье - Собянин

11:21 В России Правительство учредило премии в области транспортной науки и техники

18:16 Происшествия 139 человек задержано после массовой драки в районе Свиблово г. Москвы

Актуальные материалы

11:42 Город (Москва и область) Чем удивит каток на ВДНХ после открытия 24 ноября

08:21 Город (Москва и область) Международная выставка-форум «Россия» работает на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года

09:19 Город (Москва и область) Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

23:40 В мире Путин: мы хотим жить в открытом, справедливом, безопасном мире

17:03 Город (Москва и область) Собянин 27 сентября 2023 года сформировал новый состав правительства Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru