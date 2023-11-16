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Город (Москва и область)
20.11.2023, 09:49
Портал «Музейная Москва онлайн» объединил почти 120 тыс. экспонатов - Сергунина
20 ноября — Mossovetinfo.ru — С начала года коллекцию портала «Музейная Москва онлайн» посетили 1,4 млн раз, а сама кол...
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Город (Москва и область)
17.11.2023, 09:10
Более 150 красочных почтовых ящиков для отправки писем Деду Морозу откроют в Москве с 18 ноября
17 ноября — Mossovetinfo.ru Москва — Более 150 красочных почтовых ящиков для отправки писем Деду Морозу откроют в Моск...
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Город (Москва и область)
16.11.2023, 10:03
Москва — первая среди мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций — Собянин
16 ноября — Mossovetinfo.ru Москва — первая среди мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций ...