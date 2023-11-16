Портал «Музейная Москва онлайн» объединил почти 120 тыс. экспонатов - Сергунина

20 ноября — Mossovetinfo.ru — С начала года коллекцию портала «Музейная Москва онлайн» посетили 1,4 млн раз, а сама коллекция достигла почти 120 тыс. экспонатов ее, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину.



«В этом году проекту исполнилось пять лет. Онлайн-каталог постоянно пополняется: недавно были добавлены экспонаты из фондов Государственного Дарвиновского музея и музея Тропинина. И хотя выставочные пространства Москвы не испытывают недостатка в гостях, цифровая площадка тоже очень популярна: с начала года ее посетили 1,4 млн раз», – сообщила Сергунина.



В коллекцию портала входят фотографии произведений искусства и артефактов разных эпох из фондов 35 крупных столичных музеев и галерей. Продукт "Коллекции онлайн" позволяет просматривать экспонаты музеев, искать их по целому ряду критериев, отбирать заинтересовавшие пользователя экспонаты в собственные тематические альбомы, заказывать изображения высокого разрешения и оставлять комментарии.



Каждый предмет сопровождает подробное описание: где хранится, каким временем датирован, кто автор, каков его размер и так далее.



Проект реализуется столичными департаментами культуры и информационных технологий.