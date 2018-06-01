1 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве внесен порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки, сообщается на официальном сайте стройкомплекса Москвы.



По словам председателя Москомархитектуры Юлии Княжевской, процедура внесения изменений в ПЗЗ будет существенно упрощена. Корректировку ПЗЗ можно будет проводить в электронном виде, подав заявку через портал mos.ru



Любое строительство в Москве может осуществляться только в соответствии с ПЗЗ, они определяют что и в какой зоне можно строить, и каковы максимальные параметры строительства.