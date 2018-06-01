1 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве внесен порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки, сообщается на официальном сайте стройкомплекса Москвы.
По словам председателя Москомархитектуры Юлии Княжевской, процедура внесения изменений в ПЗЗ будет существенно упрощена. Корректировку ПЗЗ можно будет проводить в электронном виде, подав заявку через портал mos.ru
Любое строительство в Москве может осуществляться только в соответствии с ПЗЗ, они определяют что и в какой зоне можно строить, и каковы максимальные параметры строительства.
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