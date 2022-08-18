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Город (Москва и область)     18.08.2022 13:31

Посещение лесов ограничат во всем Подмосковье с 19 августа по 28 августа

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Теги:  Московская область  лес  запрет  посещение 

18 августа, Mossovetinfo.ru - Для обеспечения пожарной безопасности с 19 по 28 августа на всей территории Московской области вводятся ограничения пребывание людей в лесах и заезд туда транспорта, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Власти просят жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов в связи с осложнением пожарной обстановки в лесах, установлением в лесах высокого (IV) класса пожарной опасности.

К тушению природных пожаров в Рязанской области, которые стали причиной запаха гари в Москве, на утро 18 августа привлечены 353 человека и 127 единиц техники.

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Теги: 
Московская область  лес  запрет  посещение 

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