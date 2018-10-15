Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     15.10.2018 10:52

Последняя в году церемония развода караулов в Кремле пройдет 20 октября

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Кремль  развод караулов 

15 октября. Mossovetinfo.ru – Последняя в текущем году церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка в Кремле пройдет 20 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСО.

Церемонии развода караулов с апреля проходят каждую субботу на Соборной площади Кремля. В июне военнослужащие дважды провели церемонию на Красной площади для болельщиков, приехавших на чемпионат мира по футболу.

Церемония развода конных и пеших караулов является одной из самых зрелищных воинских церемоний, и наряду с ритуалом смены часовых у Могилы Неизвестного солдата стала одним из символов Москвы. Развод караулов в русской армии существовал еще со времен Ивана III, а в уставах был закреплен при Петре I. В Российской федерации данный церемониал был возрожден в 2005 году.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Кремль  развод караулов 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:34 Город (Москва и область) Более 7 тысяч ДДУ зарегистрировано в Москве в сентябре

10:52 Город (Москва и область) Последняя в году церемония развода караулов в Кремле пройдет 20 октября

09:54 Город (Москва и область) В Москве выставили на торги участок земли возле Кремля

09:32 Власть Правительство России упростило выдачу льготных кредитов малому и среднему бизнесу

09:02 Город (Москва и область) Названы самые популярные транспортные приложения Москвы

Актуальные материалы

09:02 Город (Москва и область) Названы самые популярные транспортные приложения Москвы

08:31 Город (Москва и область) В Москве названы самые популярные электронные услуги

08:17 Город (Москва и область) Бесплатные кинопоказы авторских мультфильмов пройдут в Москве

12:25 Город (Москва и область) Железнодорожную станцию Ховрино построят в течение трех лет

12:09 Город (Москва и область) Станцию метро «Беломорская» планируется открыть до конца года - Хуснуллин

09:14 Город (Москва и область) Какие автобусные маршруты появятся в ТиНАО до конца ноября

14:58 Город (Москва и область) В Москве зимой заработают почти 1,5 тысячи катков

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru