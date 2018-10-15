15 октября. Mossovetinfo.ru – Последняя в текущем году церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка в Кремле пройдет 20 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСО.



Церемонии развода караулов с апреля проходят каждую субботу на Соборной площади Кремля. В июне военнослужащие дважды провели церемонию на Красной площади для болельщиков, приехавших на чемпионат мира по футболу.



Церемония развода конных и пеших караулов является одной из самых зрелищных воинских церемоний, и наряду с ритуалом смены часовых у Могилы Неизвестного солдата стала одним из символов Москвы. Развод караулов в русской армии существовал еще со времен Ивана III, а в уставах был закреплен при Петре I. В Российской федерации данный церемониал был возрожден в 2005 году.