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Город (Москва и область)     15.03.2025 11:17

Последствия непогоды полностью ликвидированы в Москве

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Теги:  Москва  непогода  последствия  устранение  сезон самокатов  открытие  театры  билеты  правила 

15 марта — Mossovetinfo.ru — Городские службы Москвы ликвидировали последствия непогоды, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«Все случаи падения деревьев и повреждения конструкций, зафиксированные вчера в результате ураганного ветра, устранены», – говорится в сообщении. Также отмечается, что городские службы оперативно распиливали и вывозили упавшие деревья, демонтировали поврежденные конструкции.

Также 15 марта в Москве открыт восьмой сезон сервисов аренды электросамокатов и 13-й сезон проката велосипедов, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Сообщается, что на старте жителям и гостям города доступны: 60 тыс. электросамокатов, а также более 20 тыс. велосипедов. Также московские власти ведут «дебаты» по вопросам замедления скорости средств индивидуальной мобильности на тротуарах и в других местах для пешеходов.

Также в Москве с 15 марта в театрах и на концертных площадках, подведомственных столичному департаменту культуры, начал действовать новый порядок посещения мероприятий, теперь необходимо указывать данные одного из документов, подтверждающих личность и подтверждать личность при проходе на мероприятие.

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Теги: 
Москва  непогода  последствия  устранение  сезон самокатов  открытие  театры  билеты  правила 

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