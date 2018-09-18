18 сентября. Mossovetinfo.ru – Посол Израиля в Москве вызван в МИД РФ в связи с инцидентом с российским Ил-20 сбитым в Сирии, сообщили журналистам в пресс-службе МИД.



Российский самолет Ил-20 был сбит над Средиземным морем в 35 километрах от территории Сирии. В результате инцидента погибли 15 российских военнослужащих. Самолет был сбит сирийскими ПВО, которые отражали атаку израильских ВВС. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что инцидент был спровоцирован израильской авиацией.



По данным Минобороны израильские самолеты намеренно создали опасную ситуацию в небе над Сирией, так как не могли не видеть на радарах российский самолет и просто подставили его под сирийские ПВО. Данные действия Израиля в Минобороны расценили как враждебные и заявили, что Россия оставляет за собой право на адекватный ответ.