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Город (Москва и область)     18.09.2018 13:44

Посол Израиля в Москве вызван в МИД

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Теги:  МИД РФ  Израиль  послы  Сирия  самолет 

18 сентября. Mossovetinfo.ru – Посол Израиля в Москве вызван в МИД РФ в связи с инцидентом с российским Ил-20 сбитым в Сирии, сообщили журналистам в пресс-службе МИД.

Российский самолет Ил-20 был сбит над Средиземным морем в 35 километрах от территории Сирии. В результате инцидента погибли 15 российских военнослужащих. Самолет был сбит сирийскими ПВО, которые отражали атаку израильских ВВС. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что инцидент был спровоцирован израильской авиацией.

По данным Минобороны израильские самолеты намеренно создали опасную ситуацию в небе над Сирией, так как не могли не видеть на радарах российский самолет и просто подставили его под сирийские ПВО. Данные действия Израиля в Минобороны расценили как враждебные и заявили, что Россия оставляет за собой право на адекватный ответ.


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Теги: 
МИД РФ  Израиль  послы  Сирия  самолет 

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