26 декабря. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев отдал распоряжение выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим при аварии с автобусом на западе Москвы, сообщается на официальном портале правительства Подмосковья.
«Пострадали люди, есть погибшие. Я прошу предусмотреть денежную компенсацию тем, кто ранен, и родственникам тех, кого уже не вернуть», - заявил Воробьев на встрече с министром транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорем Тресковым.
О намерении выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших в аварии заявили также власти Москвы. Размер компенсации пока не определен.
В понедельник рейсовый автобус подмосковного автоперевозчика въехал в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар». В результате аварии погибли 4 человека, еще 15 человек получили травмы.
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