26 декабря. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев отдал распоряжение выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим при аварии с автобусом на западе Москвы, сообщается на официальном портале правительства Подмосковья.



«Пострадали люди, есть погибшие. Я прошу предусмотреть денежную компенсацию тем, кто ранен, и родственникам тех, кого уже не вернуть», - заявил Воробьев на встрече с министром транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорем Тресковым.



О намерении выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших в аварии заявили также власти Москвы. Размер компенсации пока не определен.



В понедельник рейсовый автобус подмосковного автоперевозчика въехал в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар». В результате аварии погибли 4 человека, еще 15 человек получили травмы.