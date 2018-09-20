20 сентября. Mossovetinfo.ru – Поступления от патентов на индивидуальную трудовую деятельность выросли в Москве в 9 раз после изменения системы налогообложения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совместном заседании Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы.



По словам Собянина, измененная налоговая система не только увеличила объем налоговых поступлений, но и «стала генерировать огромное количество легализаций индивидуальной трудовой деятельности».



Собянин отметил и другие изменения в налоговой системе Москвы, в частности появление налога на недвижимость от кадастровой стоимости. В целом, по мнению мэра Москвы, администрирование налоговой деятельности повышает налоговые поступления на 20-30%. Эффективность работы налоговиков позволяет Москве реализовывать глобальные проекты в дорожном строительстве, метростроении и строительстве социальных объектов.