13 апреля. Mossovetinfo.ru – Посты ГИБДД на въезде в Москву усилили бойцами ОМОНа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Наряды ГИБДД начали дежурить на всех въездах в Москву в субботу, 11 апреля. Сотрудники контролируют движение транспорта и уточняют у водителей причины въезда в Москву.
Мэр Москвы Сергей Собянин 10 апреля подписал указ о введении в Москве цифровых пропусков для поездок по городу. Пропуска начнут действовать в Москве с 15 апреля, оформление пропусков началось в понедельник, 13 апреля.
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