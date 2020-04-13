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Город (Москва и область)     13.04.2020 15:29

Посты ГИБДД на въезде в Москву усилили бойцами ОМОНа - СМИ

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Теги:  ГИБДД  ОМОН  полиция  проверки 

13 апреля. Mossovetinfo.ru – Посты ГИБДД на въезде в Москву усилили бойцами ОМОНа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Наряды ГИБДД начали дежурить на всех въездах в Москву в субботу, 11 апреля. Сотрудники контролируют движение транспорта и уточняют у водителей причины въезда в Москву.

Мэр Москвы Сергей Собянин 10 апреля подписал указ о введении в Москве цифровых пропусков для поездок по городу. Пропуска начнут действовать в Москве с 15 апреля, оформление пропусков началось в понедельник, 13 апреля.


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Теги: 
ГИБДД  ОМОН  полиция  проверки 

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