Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     07.06.2018 12:57

Потепление до 24 градусов ожидается в Москве в День России

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Гидрометцентр  погода  прогнозы 

7 июня. Mossovetinfo.ru – Потепление придет в Москву в День России, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, до конца недели в Москве сохраниться прохладная погода, в дневное время воздух будет прогреваться до 14-17 градусов. Ожидаются также кратковременные дожди.

С понедельника температура воздуха в столице начнет расти. В понедельник 11 июня воздух в Москве прогреется до +19, во вторник 12 июня температура поднимется до 24 градусов тепла.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Гидрометцентр  погода  прогнозы 

Возврат к списку

Лента новостей

14:23 В России Путин о возможной блокировке соцсетей в России: мы не собираемся ничего закрывать

13:51 В России Путин прокомментировал рост цен на бензин

12:57 Город (Москва и область) Потепление до 24 градусов ожидается в Москве в День России

12:47 Город (Москва и область) Приставы в Москве арестовали машину должницы по 24 исполнительным производствам

11:53 Другое Сборная России опустилась на худшее в истории место в рейтинге ФИФА перед ЧМ-2018

Актуальные материалы

09:04 Город (Москва и область) На дорогах Москвы стали применять новый формат выделенных полос

07:54 Город (Москва и область) В связи с ЧМ-2018 изменены правила въезда автобусов в Москву

07:35 Общество В Москве пройдут бесплатные экскурсии ко Дню России

07:30 Город (Москва и область) Навигацию обновят на всех станциях МЦК и метро

08:12 Город (Москва и область) В Москве рассказали, где чаще всего нарушаются правила парковки

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru