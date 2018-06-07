7 июня. Mossovetinfo.ru – Потепление придет в Москву в День России, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По данным синоптиков, до конца недели в Москве сохраниться прохладная погода, в дневное время воздух будет прогреваться до 14-17 градусов. Ожидаются также кратковременные дожди.



С понедельника температура воздуха в столице начнет расти. В понедельник 11 июня воздух в Москве прогреется до +19, во вторник 12 июня температура поднимется до 24 градусов тепла.