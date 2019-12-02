2 декабря. Mossovetinfo.ru – Морозы сменятся потеплением, а снег дождем во второй половине недели, сообщает центр погоды «Фобос».
Температура воздуха начнет повышаться в среду, когда воздух прогреется примерно до 0 градусов, в четверг и пятницу температура воздуха повысится еще больше и составит +1…+4⁰.
Небольшие снегопады, которые ожидаются в течение недели, в пятницу-субботу сменятся дождями. В связи с этим весь выпавший снег растает.
09:44 Город (Москва и область) Потепление и дожди придут в Москву во второй половине недели
09:23 Власть Началась аккредитация журналистов на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина
09:12 Город (Москва и область) Завершено расселение дома по программе реновации в Южном Бутове
09:05 Город (Москва и область) Ассамблея «Здоровая Москва» пройдет на ВДНХ в январе 2020 года
08:50 В России Названы регионы России с самой большой долей высокооплачиваемых работников
14:33 Общество Собянин напомнил, что в центре «Моя карьера» помогут найти работу
09:14 Город (Москва и область) Завершился краудсорсинг-проект «Город спорта»
19:36 Город (Москва и область) Собянин пожелал москвичам на Новый год уверенности в завтрашнем дне
11:13 Город (Москва и область) МЦД: топ-10 вопросов и ответов
10:58 Город (Москва и область) Собянин: проблемы на МЦД надо спокойно устранять в максимально короткие сроки