2 декабря. Mossovetinfo.ru – Морозы сменятся потеплением, а снег дождем во второй половине недели, сообщает центр погоды «Фобос».



Температура воздуха начнет повышаться в среду, когда воздух прогреется примерно до 0 градусов, в четверг и пятницу температура воздуха повысится еще больше и составит +1…+4⁰.



Небольшие снегопады, которые ожидаются в течение недели, в пятницу-субботу сменятся дождями. В связи с этим весь выпавший снег растает.