24 января — Mossovetinfo.ru — Температура воздуха в Москве поднимется до 3-4 градусов тепла, начиная с понедельника, 27 января. Об этом сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.«По климату последние дни января –самые холодные в году. Но в этом году все «встало с ног на голову»! Расчеты моделей, показывают, что начиная с понедельника, 27 января, температура воздуха в Москве и ночью и днем станет положительной. А максимальная температура воздуха будет рекордно высокой, +3..+4 градуса. И по числу рекордов тепла 2025 год приблизится к 2007 году с 7 рекордами», - сообщила Позднякова.Также к сообщению представлена медиана (легенда) изменения температуры в ближайшую неделю в Москве.Также по данным сайта «Метеоновости» «предстоящим днём на погоду в столичном регионе будет оказывать свое влияние гребень антициклона. Ожидается облачная погода и без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве. 0..+2, по области -1..+3 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 70 %».