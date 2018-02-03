Повторно приостановлена деятельность «Пятерочки» на ул Байкальская в Москве

3 февраля. Mossovetinfo.ru – . Деятельность по реализации продовольственных товаров в магазине Пятерочка», расположенном на 1-ом этаже жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Байкальская, дом 40/17, приостановлена на срок 90 суток, сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.



Это уже вторая приостановка деятельности работы магазина по решению суда, поскольку не устранены все нарушения в работе. Ранее суды вынесли постановление о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности магазина ООО «Агроторг» на срок 90 суток. Деятельность по реализации продовольственных товаров в магазине по данному адресу осуществляет ООО «Агроторг».



Проверками было установлено, что в ходе работы магазина нарушены санитарно-эпидемиологические требования, а загрузка продовольственных товаров в магазин осуществляется под окнами квартир жилого дома.





