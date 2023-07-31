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Повышение уровня террористической угрозы в Москве не планируется - Песков
31 июля — Mossovetinfo.ru — Повышение уровня террористической угрозы в Москве и Московской области после атак беспи...
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31.07.2023, 09:04
Временно увеличены интервалы на салатовой (10) линии московского метро - обновлено 9.42
31 июля — Mossovetinfo.ru — На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движ...
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Город (Москва и область)
31.07.2023, 07:11
Кратковременный дождь и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник
31 июля — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, кратковременный дождь и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве и П...