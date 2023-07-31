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Город (Москва и область)     31.07.2023 16:46

Повышение уровня террористической угрозы в Москве не планируется - Песков

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Теги:  Москва  опасность  уровень  Кремль  угрозы  БПЛА 

31 июля — Mossovetinfo.ru — Повышение уровня террористической угрозы в Москве и Московской области после атак беспилотников не планируется, заявил журналистам 31 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Насколько мне известно - нет", - ответил представитель Кремля на вопрос, рассматривается ли возможность изменения уровня террористической угрозы в Московском регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в воскресенье утром, что на город совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады двух офисных башен в "Москва-Сити", жертв нет.

Москва и Московская область включены в перечень регионов с уровнем повышенной готовности.

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Теги: 
Москва  опасность  уровень  Кремль  угрозы  БПЛА 

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