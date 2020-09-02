 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     02.09.2020 11:15

Пожилые люди могут принять участие в испытаниях вакцины от коронавируса

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  вакцина  испытания  пожилые 

2 сентября. Mossovetinfo.ru – Для пострегистрационных испытаний российской вакцины от коронавируса будут набраны несколько групп пожилых людей, сообщает РИА Новостисо ссылкой на главу НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

По словам Гинцбурга, одной из задач пострегистрационных испытаний вакцины является возможность ее использования для пожилых людей в возрасте 70, 80 лет и старше. Поэтому среди добровольцев, которые примут участие в пострегистрационных испытаниях в Москве, будет набрано несколько групп пожилых людей.

Гицнбург также заявил, что человек 10-15 сотрудников НИЦ имени Гамалеи в возрасте 70-80 лет сделали прививку от коронавируса. Глава НИЦ отметил, что все они чувствуют себя хорошо, читают лекции, руководят пациентами, занимаются спортом. Также Гинцбург рассказал, что и сам он в возрасте 68 лет сделал прививку от коронавируса и чувствует себя нормально.

Ранее Гицбург сообщил, что в рамках пострегистрационных испытаний вакцинация от коронавируса начнется в Москве 5 сентября.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  вакцина  испытания  пожилые 

Возврат к списку

Лента новостей

11:15 Город (Москва и область) Пожилые люди могут принять участие в испытаниях вакцины от коронавируса

10:19 В России Со 2 сентября в России вводится выплата молодым специалистам

10:10 Происшествия ФСБ задержала 20 подпольных оружейников в 9 регионах России

09:57 Город (Москва и область) Система видеонаблюдения с 1 сентября заработали на всех станциях метро

09:17 Город (Москва и область) Москвичи внесли более 750 тысяч записей в электронные медкарты

Актуальные материалы

08:36 Город (Москва и область) В Москве 1 сентября снова начали работать школьные рейсы

22:26 Другое Нападающий «Спартака» Александр Соболев вызван в сборную России

14:53 Город (Москва и область) Массовых гуляний на день города в Москве не будет - Собянин

08:15 Власть Путин заявил о заинтересованности в расследовании случившегося с Навальным

17:09 Город (Москва и область) Куда в Москве можно сообщить о скоплениях воды

09:01 В России В России создадут систему защиты от банковских мошенников

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru