2 сентября. Mossovetinfo.ru – Для пострегистрационных испытаний российской вакцины от коронавируса будут набраны несколько групп пожилых людей, сообщает РИА Новостисо ссылкой на главу НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.



По словам Гинцбурга, одной из задач пострегистрационных испытаний вакцины является возможность ее использования для пожилых людей в возрасте 70, 80 лет и старше. Поэтому среди добровольцев, которые примут участие в пострегистрационных испытаниях в Москве, будет набрано несколько групп пожилых людей.



Гицнбург также заявил, что человек 10-15 сотрудников НИЦ имени Гамалеи в возрасте 70-80 лет сделали прививку от коронавируса. Глава НИЦ отметил, что все они чувствуют себя хорошо, читают лекции, руководят пациентами, занимаются спортом. Также Гинцбург рассказал, что и сам он в возрасте 68 лет сделал прививку от коронавируса и чувствует себя нормально.



Ранее Гицбург сообщил, что в рамках пострегистрационных испытаний вакцинация от коронавируса начнется в Москве 5 сентября.