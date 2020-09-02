2 сентября. Mossovetinfo.ru – Для пострегистрационных испытаний российской вакцины от коронавируса будут набраны несколько групп пожилых людей, сообщает РИА Новостисо ссылкой на главу НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
По словам Гинцбурга, одной из задач пострегистрационных испытаний вакцины является возможность ее использования для пожилых людей в возрасте 70, 80 лет и старше. Поэтому среди добровольцев, которые примут участие в пострегистрационных испытаниях в Москве, будет набрано несколько групп пожилых людей.
Гицнбург также заявил, что человек 10-15 сотрудников НИЦ имени Гамалеи в возрасте 70-80 лет сделали прививку от коронавируса. Глава НИЦ отметил, что все они чувствуют себя хорошо, читают лекции, руководят пациентами, занимаются спортом. Также Гинцбург рассказал, что и сам он в возрасте 68 лет сделал прививку от коронавируса и чувствует себя нормально.
Ранее Гицбург сообщил, что в рамках пострегистрационных испытаний вакцинация от коронавируса начнется в Москве 5 сентября.
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