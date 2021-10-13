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Город (Москва и область)     13.10.2021 11:26

Пожилые москвичи смогут получить по 10 тысяч рублей, сделав прививку от COVID-19

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Теги:  Правительство Москвы  коронавирус  COVID-19  вакцинация  пожилые 

13 октября. Mossovetinfo.ru — Власти Москвы разработали новые меры для стимулирования пожилых москвичей прививаться от коронавируса, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

Москвичи в возрасте старше 65 лет, которые до конца года пройдут вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса, смогут вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье» получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Для того, чтобы получить компенсацию вместо подарочного набора, пожилым москвичам необходимо подать заявление в любой центр соцобслуживания. При себе необходимо иметь паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.

Подарочные наборы «С заботой о здоровье» пожилым москвичам, прошедшим вакцинацию, начали выдавать в июне 2021 года. В набор входят вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций.

Ранее мэр Москвы заявил, что уровень вакцинации пожилых людей в Москве ниже, чем уровень вакцинации в целом по городу.

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Теги: 
Правительство Москвы  коронавирус  COVID-19  вакцинация  пожилые 

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