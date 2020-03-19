19 марта. Mossovetinfo.ru – Москвичам в возрасте 60 лет и старше рекомендовано оставаться дома и не посещать места массового скопления людей, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Сообщается, что пожилым москвичам были направлены смс с рекомендациями воздержаться от посещения торговых центров, театров, кафе и магазинов.
Это связано с тем, что люди старше 60 лет тяжело переносят осложнения после инфекционных заболеваний, поэтому именно им в первую очередь необходимо снизить риск заболевания. Рекомендованные меры являются самыми эффективными в условиях распространения заболевания коронавирусом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице новых ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом.
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