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Город (Москва и область)     19.03.2020 08:34

Пожилым людям рекомендуют оставаться дома из-за коронавируса

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Теги:  коронавирус  оперативный штаб  пожилые  рекомендации 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Москвичам в возрасте 60 лет и старше рекомендовано оставаться дома и не посещать места массового скопления людей, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Сообщается, что пожилым москвичам были направлены смс с рекомендациями воздержаться от посещения торговых центров, театров, кафе и магазинов.

Это связано с тем, что люди старше 60 лет тяжело переносят осложнения после инфекционных заболеваний, поэтому именно им в первую очередь необходимо снизить риск заболевания. Рекомендованные меры являются самыми эффективными в условиях распространения заболевания коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице новых ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом.


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Теги: 
коронавирус  оперативный штаб  пожилые  рекомендации 

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