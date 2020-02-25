25 февраля. Mossovefinfo.ru –С 1 марта в пригородных электричках Ленинградского направления упрощаются правила провоза велосипедов, сообщается на официальном сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.



Бесплатный провоз велосипедов разрешен с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00, но теперь бесплатно провезти велосипед в эти часы можно будет на всем участке обслуживания МТППК – от Москвы до Бологого. В остальное время провоз велосипеда будет стоить как и раньше – 30 рублей.



При этом, если ранее для бесплатного провоза велосипеда необходимо было оформлять в кассе безденежный билет, то теперь для провоза велосипеда достаточно будет обычного пассажирского билета.