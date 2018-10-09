9 октября. Mossovetinfo.ru – Президиум правительства Москвы одобрил проект городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы, сообщил на своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы сообщил, что доходы бюджета в 2019 году составят 2,3 триллиона рублей, однако бюджет Москвы будет дефицитным, так как планируются большие вложения в городскую инфраструктуру. В течение трех лет Москва планирует вложить в строительство метро, дорог, жилья и социальных объектов более 1,6 триллиона рублей. Дефицит бюджета планируется гасить за счет оптимизации расходов и снижения цен на торгах.
Несмотря на дефицит бюджета, все социальные обязательства Москвы будут выполнены, на эти цели выделяется 51,3% бюджета или в денежном выражении 1,3 триллиона рублей.
Кроме того, часть средств бюджета зарезервирована для реализации программы «Мой район». При этом часть программы будет профинансирована за счет других городских программ. В частности, ремонт городских поликлиник будет профинансирован за счет средств программы «Столичное здравоохранение», ремонт библиотек – за счет средств программы «Культура Москвы» и так далее.
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