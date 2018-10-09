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Город (Москва и область)     09.10.2018 14:22

Правительство Москвы одобрило проект бюджета города на 2019-2021 годы

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Теги:  бюджет  бюджет Москвы 

9 октября. Mossovetinfo.ru – Президиум правительства Москвы одобрил проект городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы, сообщил на своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы сообщил, что доходы бюджета в 2019 году составят 2,3 триллиона рублей, однако бюджет Москвы будет дефицитным, так как планируются большие вложения в городскую инфраструктуру. В течение трех лет Москва планирует вложить в строительство метро, дорог, жилья и социальных объектов более 1,6 триллиона рублей. Дефицит бюджета планируется гасить за счет оптимизации расходов и снижения цен на торгах.

Несмотря на дефицит бюджета, все социальные обязательства Москвы будут выполнены, на эти цели выделяется 51,3% бюджета или в денежном выражении 1,3 триллиона рублей.

Кроме того, часть средств бюджета зарезервирована для реализации программы «Мой район». При этом часть программы будет профинансирована за счет других городских программ. В частности, ремонт городских поликлиник будет профинансирован за счет средств программы «Столичное здравоохранение», ремонт библиотек – за счет средств программы «Культура Москвы» и так далее.


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Теги: 
бюджет  бюджет Москвы 

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