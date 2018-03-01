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Город (Москва и область)     01.03.2018 09:22

Право на льготную докупку квартиры при реновации действует два года - напоминает ДГП

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Теги:  Москва  реновация  программа  право  докупка  дополнительно  нормы  Собянин 

1 марта, Mossovetinfo.ru - - Участник Программы реновации может в течение двух лет со дня государственной регистрации его права собственности на равнозначное жилье приобрести дополнительную квартиру со скидкой в размере 10 процентов. Об этом напомнил сегодня руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

Общая площадь дополнительной квартиры не должна превышать 100 квадратных метров.
Условия докупки жилья участниками программу реновации утверждены Мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 февраля 2018 года постановлением Правительства Москвы № 45-ПП.

Ранее ИА «Моссовет» публиковал текст Постановления 45-ПП о порядке приобретения дополнительного жилья участниками программы реновации. 



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Теги: 
Москва  реновация  программа  право  докупка  дополнительно  нормы  Собянин 

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