1 июня. Mossovetinfo.ru – Православные храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня, сообщается на официальном сайте РПЦ.



«В субботу, 6 июня, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы», - говорится в сообщении.



Решение об открытии храмов было обсуждено с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.



Также сообщается, что храм Христа Спасителя и Богоявленский собор откроются для прихожан 2 июня.



При посещении храмов прихожане обязаны будут соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы, в частности, соблюдать социальную дистанцию.