5 марта. Mossovetinfo.ru – Праздничную программу в Международный женский день подготовили 18 московских парков. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



В пятницу, 8 марта, посетителей парков ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, романтичные квесты и конкурсы.



Со списком парков можно ознакомиться здесь.