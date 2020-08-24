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Город (Москва и область)     24.08.2020 08:22

Праздничные площадки ко Дню города украсят около 100 арт-объектов

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Теги:  День города  украшение города  празднование 

24 августа. Mossovetinfo.ru – Праздничные площадки ко Дню города в Москве украсят около 100 арт-объектов, сообщается на портале mos.ru.

Москвичи и гости столицы смогут увидеть инсталляции на тему шедевров мировой живописи, масштабные макеты военных наград, побывать в палатке археолога, увидеть полноразмерные макеты автомобилей и самолет-кукурузника, узнать, как выглядели улицы Москвы в Средние века.

В этом году День города пройдет 5 и 6 сентября. Основной темой празднования станет «Музейная Москва». В рамках празднования, пройдут исторические реконструкции, интеллектуальные игры, мастер-классы, выставки, лекции и спортивные развлечения, посвященные музейной тематике.

При этом, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за коронавируса празднование Дня города пройдет в лайт-режиме. Решено отказаться от массовых мероприятий и гуляний в центре города. Основные мероприятия будут проходить в парках, скверах, на районных площадках и в культурных учреждениях города.


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Теги: 
День города  украшение города  празднование 

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