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Город (Москва и область)     19.10.2019 15:17

Праздничный салют в честь 75-летия освобождения Белграда пройдет в Москве 20 октября

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Теги:  Салют  Белград  освобождение 

19 октября. Mossovetinfo.ru – Праздничный салют в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков состоится в Москве в воскресенье, 20 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Салют состоится в 22:00. Всего в небо будет запущено более 2 тысяч фейерверков 50 видов. Звуковое сопровождение салюта будет обеспечено 24-мя залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Белград был освобожден в октябре 1944 года в ходе совместной операции советских войск, Народно-освободительной армии Югославии, и болгарской армии.


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Теги: 
Салют  Белград  освобождение 

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