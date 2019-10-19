19 октября. Mossovetinfo.ru – Праздничный салют в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков состоится в Москве в воскресенье, 20 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Салют состоится в 22:00. Всего в небо будет запущено более 2 тысяч фейерверков 50 видов. Звуковое сопровождение салюта будет обеспечено 24-мя залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
Белград был освобожден в октябре 1944 года в ходе совместной операции советских войск, Народно-освободительной армии Югославии, и болгарской армии.
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