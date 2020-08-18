18 августа. Mossovetinfo.ru – Празднование Дня города в Москве пройдет в Москве 5 и 6 сентября, в первые выходные месяца, соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.



Ранее мэр Москвы сообщил, что в 2020 году празднование Дня города пройдет в лайт-режиме. Решено отказаться от массовых мероприятий и гуляний в центре города. Основные мероприятия будут проходить в парках, скверах, на районных площадках и в культурных учреждениях города.



Основной темой празднования станет «Музейная Москва». В рамках Дня города москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить 90 городских музеев. Однако, в связи с пандемией коронавируса, посетить музеи можно будет только по предварительной записи, которая откроется 1 сентября.



Также в рамках празднования, пройдут исторические реконструкции, интеллектуальные игры, мастер-классы, выставки, лекции и спортивные развлечения, посвященные музейной тематике.