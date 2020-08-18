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Город (Москва и область)
18.08.2020, 15:55
Присвоены названия девяти строящимся станциям метро
18 августа. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил названия девяти строящимся станциям метро, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы. Названия получили 7 станци...
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Город (Москва и область)
18.08.2020, 15:26
Празднование Дня города в Москве пройдет 5 и 6 сентября
18 августа. Mossovetinfo.ru – Празднование Дня города в Москве пройдет в Москве 5 и 6 сентября, в первые выходные месяца, соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Ран...
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Город (Москва и область)
18.08.2020, 09:15
В Москве открыли временные прививочные пункты для животных
18 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве открыли временные прививочные пункты для животных, чтобы предотвратить распространение бешенства, сообщается на портале mos.ru. Такое решение принято в ...