8 июня. Mossovetinfo.ru – В течение мая в рамках городской программы льготного кредитования столичные предприниматели получили более 3 миллиардов рублей, сообщается на портале mos.ru.



Для реализации программы льготного кредитования городские власти заключили соглашения с 11 крупнейшими банками. По льготным кредитам город субсидирует до 8% годовых. Кроме того, ставка по действующим займам снижена до 6% годовых.



По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, в ближайшее время предприниматели Москвы получат льготных кредитов еще на 12,5 миллиарда рублей, соответствующие заявки уже одобрены.



Получить льготные субсидии могут предприниматели, которые занимаются любым видом деятельности, единственное условие – их бизнес должен быть зарегистрирован на территории Москвы.



Программа льготного кредитования была запущена постановлением мэра Москвы от 15 апреля, в рамках третьего пакета мер поддержки бизнеса в связи с пандемией коронавируса. Программа рассчитана до конца 2020 года. Всего уже подано заявок на общую сумму в 180 миллиардов рублей.