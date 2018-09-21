21 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Наталью Сергунину полномочным представителем Мэра Москвы в Московской городской Думе, соответствующий указ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Ранее сообщалось, что Наталья Сергунина, с 2010 года занимающая пост заместителя мэра Москвы, назначена руководителем Аппарата Правительства Москвы в ранге заместителя мэра.
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