9 июня. Mossovetinfo.ru – Главный редактор «Независимой газеты» возглавит предвыборный штаб Сергея Собянина, сообщает «Интерфакс».
Ремчуков рассказал, что Собянин предложил ему возглавить предвыборный штаб и он дал согласие. При этом Ремчуков собирается сложить с себя полномочия председателя Общественной палаты Москвы, так как видит в этом конфликт интересов.
Свое решение возглавить предвыборный штаб Собянина, Ремчуков объяснил тем, что хотел бы, чтобы Собянин продолжил свою работу на посту мэра.
В четверг 8 июня стало известно, что Собянин подал в Мосгоризбирком документы, необходимые для его выдвижения кандидатом в мэры Москвы. При этом действующий мэр собирается идти на выборы самовыдвиженцем, для чего необходимо собрать 36081 подпись избирателей. Выборы мэра Москвы состоятся в Единый день голосования 9 сентября.
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