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Город (Москва и область)     05.06.2018 12:09

Пресс-центр ЧМ-2018 открылся в Москве

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Теги:  ЧМ-2018  журналисты  пресс-центр  открытие 

5 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве открылся городской пресс-центр чемпионата мира по футболу 2018 года.

Пресс-центр расположен в Колонном зале Дома Союзов на улице Большая Дмитровка. Он будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Пресс-центр будет работать в течение всего чемпионата до 16 июля.

В пресс-центре оборудованы рабочие места для 80 журналистов, зал для пресс-конференций рассчитан на 50 человек и 6 спикеров. Также на территории пресс-центра будет работать бесплатный Wi-Fi. Вся навигация и информационные материалы пресс-центра выполнены на русском и английском языках. Помогать журналистам в работе будут 45 волонтеров.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве матчи турнира пройдут на стадионах «Лужники» и «Спартак». «Лужники» станут главной ареной чемпионата, на которой пройдут матчи открытия, один из полуфиналов и финал турнира.


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Теги: 
ЧМ-2018  журналисты  пресс-центр  открытие 

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