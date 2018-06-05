5 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве открылся городской пресс-центр чемпионата мира по футболу 2018 года.
Пресс-центр расположен в Колонном зале Дома Союзов на улице Большая Дмитровка. Он будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Пресс-центр будет работать в течение всего чемпионата до 16 июля.
В пресс-центре оборудованы рабочие места для 80 журналистов, зал для пресс-конференций рассчитан на 50 человек и 6 спикеров. Также на территории пресс-центра будет работать бесплатный Wi-Fi. Вся навигация и информационные материалы пресс-центра выполнены на русском и английском языках. Помогать журналистам в работе будут 45 волонтеров.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве матчи турнира пройдут на стадионах «Лужники» и «Спартак». «Лужники» станут главной ареной чемпионата, на которой пройдут матчи открытия, один из полуфиналов и финал турнира.
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