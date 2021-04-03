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Город (Москва и область)     03.04.2021 10:02

Президент Аргентины, привившийся в январе «Спутником», сдал положительный тест на коронавирус

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Теги:  вакцина  спутник  Аргентина  президент  тест  коронавирус 

3 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент Аргентины сдал положительный тест на коронавирус и ждет результатов второго теста. Об этом Альберто Фернандес написал в «Твиттере». Президент изолировался. В конце января президент Аргентины получил первый укол российской вакцины «Спутник» от коронавируса.

В начале третьей декады марта, в столичной провинции Аргентины первую дозу российской вакцины против COVID-19 получили более миллиона человек. Об этом сообщил президент Альберто Фернандес во время пресс-конференции в Университете Лануса.

В начале февраля 2021 года известный медицинский журнал Lancet опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Сообщается, что рамках исследования 14 964 участника были привиты вакциной, а 4902 получили плацебо. По результатам исследования установлено, что вакцина «Спутник V» обеспечивает 91,6-процентную эффективность от коронавируса.

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Теги: 
вакцина  спутник  Аргентина  президент  тест  коронавирус 

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