Прием заявок на участие в фотоконкурсе «Наследие в объективе» стартовал в Москве

22 августа — Mossovetinfo.ru — В столице начался прием заявок на участие во втором фотоконкурсе «Наследие в объективе». Участникам конкурса в возрасте от 18 до 35 лет необходимо запечатлеть столичные объекты культурного наследия: здания, монументы, мосты, фонтаны, парковые беседки, художественные надгробия и подать заявку до конца сентября.



«Стать участником конкурса могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет, неравнодушные к истории и архитектуре Москвы. Конкурсные работы должны отражать этапы развития и своеобразие московской архитектуры, передавать дух старой Москвы в контексте современного мегаполиса. Приветствуется нестандартный креативный подход к передаче изображаемых объектов», сообщает департамент культурного наследия.



Заявку на участие можно на сайте конкурса наследиевобъективе.рф до конца сентября. Там же размещена информация о жюри конкурса, качестве и формате присылаемых фотоснимков.



Цели фотоконкурса:

• Популяризация культурного и исторического наследия Москвы

• Привлечение внимания к вопросам сохранения культурного наследия города

• Стимулирование интереса жителей города к изучению памятников истории и культуры

• Сохранение исторической памяти



Номинации фотоконкурса «Наследие в объективе»:

1. “Посмотри в ОКНо”

2. «Столичный Движ – эпично и культурно»

3. “От прошлого к будущему”

4. “Москва в кадре”

5. “Наследие с эффектом”