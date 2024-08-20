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Город (Москва и область)     22.08.2024 10:28

Прием заявок на участие в фотоконкурсе «Наследие в объективе» стартовал в Москве

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Теги:  Наследие в объективе  Москва  фотоконкурс  культурное наследие  конкурс 

22 августа — Mossovetinfo.ru — В столице начался прием заявок на участие во втором фотоконкурсе «Наследие в объективе». Участникам конкурса в возрасте от 18 до 35 лет необходимо запечатлеть столичные объекты культурного наследия: здания, монументы, мосты, фонтаны, парковые беседки, художественные надгробия и подать заявку до конца сентября.

«Стать участником конкурса могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет, неравнодушные к истории и архитектуре Москвы. Конкурсные работы должны отражать этапы развития и своеобразие московской архитектуры, передавать дух старой Москвы в контексте современного мегаполиса. Приветствуется нестандартный креативный подход к передаче изображаемых объектов», сообщает департамент культурного наследия.

Заявку на участие можно на сайте конкурса наследиевобъективе.рф до конца сентября. Там же размещена информация о жюри конкурса, качестве и формате присылаемых фотоснимков.

Цели фотоконкурса:
• Популяризация культурного и исторического наследия Москвы
• Привлечение внимания к вопросам сохранения культурного наследия города
• Стимулирование интереса жителей города к изучению памятников истории и культуры
• Сохранение исторической памяти

Номинации фотоконкурса «Наследие в объективе»:
1. “Посмотри в ОКНо”
2. «Столичный Движ – эпично и культурно»
3. “От прошлого к будущему”
4. “Москва в кадре”
5. “Наследие с эффектом”

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Карта места

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Теги: 
Наследие в объективе  Москва  фотоконкурс  культурное наследие  конкурс 

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