26 декабря. Mossovetinfo.ru – В 2019 году количество скачиваний приложения «Госуслуги Москвы» достигло 3,5 миллиона, сообщается на портале mos.ru.
Сообщается, что в настоящее время приложением хотя бы один раз в месяц пользуется 1,5 миллиона москвичей. С помощью приложения можно оплатить коммунальные услуги, оставить заявку в едином диспетчерском центре, передать показания счетчиков воды и электричества, записаться к врачу, отследить посещение ребенком школы и его питание в школе, и многое другое.
Приложение, запущенное в 2012 году, постоянно развивается. В частности, в 2019 году в приложении появились сервис по просмотру задолженностей, сервис для обладателей карт москвича, возможность настроить подписку на получение уведомлений, сервис для записи домашних животных к ветеринару.
В 2019 году наиболее популярными сервисами в приложении стали «Электронный дневник», «Запись к врачу» и «Мой ребенок в школе», а также «Начисления за ЖКУ» и «Передача показаний счетчиков воды».
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