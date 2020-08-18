18 августа. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил названия девяти строящимся станциям метро, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы.
Названия получили 7 станций Большой Кольцевой линии и две станции Люблинско-Дмитровской линии.
Чтобы облегчить навигацию, строящиеся станции БКЛ получили такие же названия, как существующие пересадочные станции радиальных линий: «Текстильщики», «Печатники», «Зюзино», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Аминьевская», «Давыдково».
Станции Люблинско-Дмитровской линии получили названия «Лианозово» и «Физтех».
16:53 Город (Москва и область) Власти Москвы утвердили еще 17 стартовых площадок по программе реновации
15:55 Город (Москва и область) Присвоены названия девяти строящимся станциям метро
15:26 Город (Москва и область) Празднование Дня города в Москве пройдет 5 и 6 сентября
14:17 Общество Половину россиян не устраивает стоимость отдыха на российских курортах
13:21 Происшествия Сильный пожар произошел в складском помещении на севере Москвы
14:15 Власть Путин подтвердил Лукашенко готовность оказать содействие по линии ОДКБ
10:24 Власть Распределение вакцины от COVID-19 будет регулировать государство
09:50 Город (Москва и область) Вакцинация от гриппа начнется в Москве с 1 сентября
13:20 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» откроется после реконструкции в 2021 году
20:18 Город (Москва и область) Власти Москвы опубликовали данные о смертности за июль
19:51 В мире Задержанные в Белоруссии 32 россиянина вернулись на родину