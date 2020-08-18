18 августа. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил названия девяти строящимся станциям метро, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы.



Названия получили 7 станций Большой Кольцевой линии и две станции Люблинско-Дмитровской линии.



Чтобы облегчить навигацию, строящиеся станции БКЛ получили такие же названия, как существующие пересадочные станции радиальных линий: «Текстильщики», «Печатники», «Зюзино», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Аминьевская», «Давыдково».



Станции Люблинско-Дмитровской линии получили названия «Лианозово» и «Физтех».