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Город (Москва и область)     18.08.2020 15:55

Присвоены названия девяти строящимся станциям метро

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Теги:  метро  метрополитен  станции  названия 

18 августа. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил названия девяти строящимся станциям метро, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Названия получили 7 станций Большой Кольцевой линии и две станции Люблинско-Дмитровской линии.

Чтобы облегчить навигацию, строящиеся станции БКЛ получили такие же названия, как существующие пересадочные станции радиальных линий: «Текстильщики», «Печатники», «Зюзино», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Аминьевская», «Давыдково».

Станции Люблинско-Дмитровской линии получили названия «Лианозово» и «Физтех».


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  станции  названия 

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