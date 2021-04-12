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Город (Москва и область)     12.04.2021 11:59

Прививку от коронавируса можно сделать во всех флагманских центрах госуслуг Москвы

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Теги:  вакцинация  коронавирус  COVID-19  центры госуслуг  Мои документы 

12 апреля. Mossovetinfo.ru — Прививку от коронавируса можно сделать во всех шести московских флагманских центрах госуслуг «Мои документы», сообщается на портале mos.ru.

Выездные бригады вакцинации работают во флагманских центрах госуслуг на постоянной основе. Кроме того, выездные бригады также работают в ряде торговых центров Москвы.

Кроме того, сделать прививку от коронавируса можно в 100 городских поликлиниках, а также в ряде частных клиник, с которыми город заключил соглашения о вакцинации горожан. В последнем случае вакцина для москвичей предоставляется бесплатно, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.

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Карта места

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Теги: 
вакцинация  коронавирус  COVID-19  центры госуслуг  Мои документы 

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