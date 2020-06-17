17 июня. Mossovetinfo.ru - Пробки в Москве к 19:00 17 июня достигли, согласно сервису «Яндекс. Пробки», девяти баллов.



Ранее сообщалось, что в Москве 17, 18 и 20 июня состоятся репетиции Парада Победы. Из-за репетиции парада некоторые улицы перекрывают.